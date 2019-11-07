Станции харьковского метро возобновили работу, сообщение об их минировании не подтвердилось

Информация о минировании станций метро "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" в Харькове, поступившая в полиции в четверг утром, оказалась ложной.

"Специалисты обследовали более 6 тысяч кв. м. внутренней и прилегающей территории, эвакуировали 830 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Сейчас станции работают в обычном режиме.

Информация о случившемся зарегистрирована в Едином учета отдела полиции в метрополитене.

Как сообщалось, информация о закладке взрывчатки на станциях харьковского метро "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" поступило на электронную почту полиции около 9:30 в четверг. На время проверки станции были закрыты для пассажиров, поезда на них не останавливались.

Станции "Центральный рынок" и "Спортивная" находятся на Холодногорско-Заводской (первой, "красной") линии харьковского метро, "Университет" – на Салтовской (второй, "синей") линии. "Спортивная" и "Университет" являются пересадочными на третью, Алексеевскую линию харьковской подземки.