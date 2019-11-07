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14:55 07.11.2019

Полиция начала два уголовных производства по факту драки футбольных фанатов во Львове

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Полиция начала два уголовных производства по факту драки футбольных фанатов во Львове

Полиция Львова открыла два уголовных производства по факту массовой драки футбольных фанатов.

Как сообщает пресс-служба полиции, уголовные производства были открыты по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие касательно сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Отмечается, что обращений от пострадавших в драке не поступало.

Как сообщалось, вечером 6 ноября в центре Львова произошла массовая драка, в которой приняли участие около 100 человек. Сотрудникам полиции удалось прекратить драку. Были задержаны двенадцать человек, из них четверо – местные жители, остальные – иностранцы.

В результате драки пострадали двое полицейских и были повреждены два служебных автомобиля.

Теги: #львов #полиция #футбол
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