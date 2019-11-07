Станция киевского метро "Красный хутор" возобновила работу после проверки

Станция киевского метро "Красный хутор" возобновила свою работу после завершения проверки правоохранителями сообщения о минировании и вновь открыта для пассажиров.

"Станция "Красный хутор" проверена. Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метро работает в обычном режиме", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в четверг.

Ранее появилось сообщение о возобновлении работы станции "Золотые ворота", а затем и "Академгородок" после аналогичной проверки.

Как сообщалось, станции "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" были закрыты в четверг утром после полученного анонимного сообщения о минировании.

Станции "Золотые ворота" и "Красный хутор" расположены на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии подземки, "Академгородок" – на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии. Станция "Золотые ворота" расположена в центре города и является пересадочной с линии М3 на М1, "Красный хутор" и "Академгородок" – конечные станции, расположенные на окраинах города.