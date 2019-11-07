ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) вскрыли в Мелитополе (Донецкая обл.) схему незаконного вывоза из страны товаров двойного назначения.

Конечным получателем продукции выступал Военно-морской флот РФ, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудники одного из предприятий, производившего продукцию для экспорта в Россию, создали схему поставок продукции двойного назначения для Военно-морского флота РФ. С этой целью они создали ряд фирм-"прокладок" на территории Украины и России, а также вступили в сговор с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины. Продукцию планировалось отправить под видом товаров гражданского использования без соответствующего оформления и контроля.

Во время обысков в помещениях Гостаможслужбы, производственных помещениях, офисах предприятий, а также по месту проживания предпринимателей изъято подготовленное для экспорта оборудование и техническую документацию.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Продолжается расследование в уголовном производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.