События

13:12 07.11.2019

ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

1 мин читать
ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) вскрыли в Мелитополе (Донецкая обл.) схему незаконного вывоза из страны товаров двойного назначения.

Конечным получателем продукции выступал Военно-морской флот РФ, сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, сотрудники одного из предприятий, производившего продукцию для экспорта в Россию, создали схему поставок продукции двойного назначения для Военно-морского флота РФ. С этой целью они создали ряд фирм-"прокладок" на территории Украины и России, а также вступили в сговор с сотрудниками Государственной таможенной службы Украины. Продукцию планировалось отправить под видом товаров гражданского использования без соответствующего оформления и контроля.

Во время обысков в помещениях Гостаможслужбы, производственных помещениях, офисах предприятий, а также по месту проживания предпринимателей изъято подготовленное для экспорта оборудование и техническую документацию.

Решается вопрос об аресте изъятого имущества.

Продолжается расследование в уголовном производства по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #контрабанда #гбр #рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 07.11.2019
ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

10:33 07.11.2019
Оккупационные власти Крыма преследуют 115 человек по политическим обвинениям - Денисова

Оккупационные власти Крыма преследуют 115 человек по политическим обвинениям - Денисова

10:08 07.11.2019
Полиция Киевской области разыскивает сбежавшего из-под стражи гражданина России

Полиция Киевской области разыскивает сбежавшего из-под стражи гражданина России

17:35 06.11.2019
Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина

Джонсон заявил, что его основной конкурент на выборах Корбин является сторонником Путина

17:24 06.11.2019
СБУ выявила канал контрабанды деталей военных самолетов из Украины в РФ

СБУ выявила канал контрабанды деталей военных самолетов из Украины в РФ

13:45 06.11.2019
Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

Кабмин перенес на 20 ноября 2019г вступление в силу запрета на ввоз в Украину вагонов из РФ

12:18 06.11.2019
Украинских военных моряков могут привлечь к ответственности в рамках дела ГБР о переходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив, опасаются адвокаты Порошенко

Украинских военных моряков могут привлечь к ответственности в рамках дела ГБР о переходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив, опасаются адвокаты Порошенко

09:53 06.11.2019
Ввоз б/у вагонов из РФ после решения правительства Украины об отсрочке эмбарго вырос в 4 раза

Ввоз б/у вагонов из РФ после решения правительства Украины об отсрочке эмбарго вырос в 4 раза

18:12 05.11.2019
Пристайко обсудил со шведским коллегой продолжение санкционного давления на РФ

Пристайко обсудил со шведским коллегой продолжение санкционного давления на РФ

17:45 05.11.2019
Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

На участке разведения в Петровском идут седьмые сутки перемирия, украинская сторона готова начать в пятницу отвод сил

ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

ПОСЛЕДНЕЕ

Станция киевского метро "Академгородок" возобновила работу после проверки

В результате подрыва автомобиля в Киеве погиб полицейский-охранник, ранены предприниматель и его водитель, открыто дело

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

На участке разведения в Петровском идут седьмые сутки перемирия, украинская сторона готова начать в пятницу отвод сил

В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Золотые ворота"

"Укроборонпром" инициирует заседание СНБО по финансовому оздоровлению ОПК

Ryanair с 16 января 2020г запускает рейсы из Харькова в Будапешт

На рассмотрение Верховной Рады утвердили несуществующий "альтернативный" законопроект об азартных играх

"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для военных на ж/д вокзалах Винницы и Мариуполя

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА