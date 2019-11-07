В результате подрыва автомобиля в Киеве погиб полицейский-охранник, ранены предприниматель и его водитель, открыто дело

Погибший в ночь на четверг в результате подрыва автомобиля на Брест-Литовском шоссе в Святошинском районе Киева был сотрудником правоохранительных органов, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины в четверг.

"В результате взрыва погиб 40-летний полицейский, осуществлявший физическую охрану предпринимателя в соответствии с договором. Еще двое - 57-летний предприниматель и 34-летний водитель - с телесными повреждениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях на стационарном лечении", - говорится в сообщении.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.

"Сейчас следствием рассматривается несколько версий совершения этого уголовного преступления, однако приоритетной является предпринимательская деятельность 57-летнего мужчины", - рассказал врио начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Виктор Нечитайло.

Как сообщалось, в результате взрыва автомобиля "Мерседес" на Брест-Литовском шоссе на западной окраине Киева погиб находившийся в нем человек, еще двое получили телесные повреждения. К событию может быть причастен мотоциклист, якобы положивший взрывчатку на крышу автомобиля. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию для его розыска и задержания.

По данным СМИ, во взорванном автомобиле находился директор фармацевтической компании Игорь Сало. Он и его водитель получили травмы. В результате взрыва было также повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку.