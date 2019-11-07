События

12:38 07.11.2019

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов

1 мин читать
Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Запорожья в Киев и в Минск (Республика Беларусь).

Согласно информации на странице авиакомпании в Facebook, в Киев рейсы будут выполняться дважды в день, в Минск – четыре раза в неделю.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в авиакомпании, рейсы из Киева в Одессу и Львов отменены с 9 ноября по 20 декабря. При этом количество рейсов из Запорожья в Киев и Минск удваивается.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятие по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".

Теги: #киев #мотор_сич #авиарейсы #одесса #львов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:59 07.11.2019
Станция киевского метро "Академгородок" возобновила работу после проверки

Станция киевского метро "Академгородок" возобновила работу после проверки

12:46 07.11.2019
В результате подрыва автомобиля в Киеве погиб полицейский-охранник, ранены предприниматель и его водитель, открыто дело

В результате подрыва автомобиля в Киеве погиб полицейский-охранник, ранены предприниматель и его водитель, открыто дело

12:02 07.11.2019
В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Золотые ворота"

В Киеве после проверки сообщения о минировании открыли ст. метро "Золотые ворота"

10:27 07.11.2019
В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

07:41 07.11.2019
Во Львове правоохранители прекратили массовую драку футбольных фанатов, пострадали два полицейских

Во Львове правоохранители прекратили массовую драку футбольных фанатов, пострадали два полицейских

05:37 07.11.2019
Во Львове экс-полицейского приговорили к трем годам лишения свободы за смертельное ДТП

Во Львове экс-полицейского приговорили к трем годам лишения свободы за смертельное ДТП

01:20 07.11.2019
Взрыв автомобиля в Киеве: стало известно имя пострадавшего

Взрыв автомобиля в Киеве: стало известно имя пострадавшего

00:09 07.11.2019
В Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель

В Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель

19:21 06.11.2019
Определены даты заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу Труханова

Определены даты заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу Труханова

18:14 06.11.2019
Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

На участке разведения в Петровском идут седьмые сутки перемирия, украинская сторона готова начать в пятницу отвод сил

ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР раскрыло схему контрабанды товаров двойного назначения в Россию

На Донбассе в четверг ранен украинский военный

На участке разведения в Петровском идут седьмые сутки перемирия, украинская сторона готова начать в пятницу отвод сил

"Укроборонпром" инициирует заседание СНБО по финансовому оздоровлению ОПК

Ryanair с 16 января 2020г запускает рейсы из Харькова в Будапешт

На рассмотрение Верховной Рады утвердили несуществующий "альтернативный" законопроект об азартных играх

ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

"Укрзализныця" открыла еще два зала ожидания для военных на ж/д вокзалах Винницы и Мариуполя

Полиция Киевской области разыскивает сбежавшего из-под стражи гражданина России

Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА