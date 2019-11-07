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11:00 07.11.2019

ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

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ГБР подтвердило факт обыска у владельца "Прямого" по делу о купле-продаже телеканала

Государственное бюро расследований (ГБР) подтвердило факт проведения обыска на месте проживания владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Можем подтвердить факт проведения следственных действий у собственника телеканала", - сказала она.

При этом Иванова отметила, что обыск проводится в рамках расследования уголовного производства о купле-продаже телеканала.

Ранее на сайте телеканала "Прямой" сообщалось, что обыск у Макеенко проводит следователь, который отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. При этом он сообщил, что обыск проводится согласно постановлению суда, однако отказался сообщать, какого именно и по какому делу.

Как сообщалось, ГБР проводит расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.

Теги: #гбр #обыск #прямой #макеенко
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