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10:27 07.11.2019

В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

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В Киеве закрыты ст. метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты после сообщения о минировании

Станции киевского метрополитена "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыты в четверг утром после полученного анонимного сообщения о минировании.

"Проводится проверка", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook в четверг в 10:11.

Станции "Золотые ворота" и "Красный хутор" расположены на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии подземки, "Академгородок" – на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии. Станция "Золотые ворота" расположена в центре города и является пересадочной с линии М3 на М1, "Красный хутор" и "Академгородок" – конечные станции, расположенные на окраинах города.

Теги: #киев #метро #минирование
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