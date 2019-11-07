События

10:08 07.11.2019

Полиция Киевской области разыскивает сбежавшего из-под стражи гражданина России

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Полиция Киевской области разыскивает сбежавшего из-под стражи гражданина России

Полиция Киевской области разыскивает гражданина Российской Федерации, который сбежал из-под стражи во время перевозки в изолятор временного содержания.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина разыскивается российскими правоохранителями за совершения ряда преступлений. Полиция Украины задержала его в аэропорту "Борисполь". Было принято решение доставить злоумышленника в изолятор до принятия судом решения об экстрадиции в страну происхождения, однако во время транспортировки он совершил побег.

Полиция сообщает приметы разыскиваемого: 51 год, рост 170 см, худощавый, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая черная борода. Был одет в черный спортивный костюм и коричневую куртку.

Всех, владеющих информацией о возможном месте пребывания беглеца, просят сообщить об этом на специальную линию 102. Анонимность гарантируется.

Теги: #киевская_область #рф #розыск #полиция
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