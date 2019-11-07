Украинское посольство в США призвало издание The New York Times исправить опубликованную карту Украины без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде", сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в США в Facebook.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанного границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan" (https://nyti.ms/32iUxsp)", - говорится в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".

"Правда в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!", - резюмировали в дипведомстве.