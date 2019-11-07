В подъезде одного из жилых домов Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет
В подъезде одного из жилых многоэтажных домов в Стрыю Львовской области взорвалась граната, пострадавших нет, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.
"На лестничной клетке между вторым и третьим этажами взорвалась граната, тип которой будет установлено во время проведения экспертизы. Пострадавших в результате взрыва нет", - говорится в сообщении.
Информация об инциденте поступила в полицию в ночь на четверг, 7 ноября.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личность злоумышленника (злоумышленников), причастного к совершению уголовного преступления. Решается вопрос правовой квалификации.