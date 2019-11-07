Во Львове правоохранители прекратили массовую драку футбольных фанатов, пострадали два полицейских

Правоохранители прекратили массовую драку футбольных фанатов во Львове, два полицейских пострадали, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Полицейские прекратили драку, участие в которой принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. В отдел полиции доставлены двенадцати участников драки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, другие - иностранцы. Во время прекращения правонарушения травмированы двое полицейских, а также повреждены два служебных автомобиля", - говорится в сообщении.

Согласно поступившей в полицию информации инцидент произошел около 23:15 в четверг, 6 ноября, на Галицкой площади.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности участников драки. Решается вопрос правовой квалификации.