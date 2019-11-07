Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинские военные

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинские военнослужащие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов у Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов неподалеку Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрелы. Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям наших защитников из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе