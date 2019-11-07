События

07:15 07.11.2019

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинские военные

2 мин читать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четыре украинские военнослужащие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Facebook в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 5 обстрелов у Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов неподалеку Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов, вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов, неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрелы. Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям наших защитников из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Крымского, кроме РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:16 07.11.2019
В Днепре правоохранители задержали подростка за выстрел студентке в голову

В Днепре правоохранители задержали подростка за выстрел студентке в голову

05:37 07.11.2019
Во Львове экс-полицейского приговорили к трем годам лишения свободы за смертельное ДТП

Во Львове экс-полицейского приговорили к трем годам лишения свободы за смертельное ДТП

04:37 07.11.2019
Адаптация ромов в обществе является социальной, а не только полицейской проблемой

Адаптация ромов в обществе является социальной, а не только полицейской проблемой

03:38 07.11.2019
Суд по теракту возле Дворца спорта не продвинулся из-за проблем с адвокатом обвиняемого - представитель потерпевших

Суд по теракту возле Дворца спорта не продвинулся из-за проблем с адвокатом обвиняемого - представитель потерпевших

01:20 07.11.2019
Взрыв автомобиля в Киеве: стало известно имя пострадавшего

Взрыв автомобиля в Киеве: стало известно имя пострадавшего

00:09 07.11.2019
В Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель

В Святошинском районе Киева взорвался автомобиль, погиб водитель

23:53 06.11.2019
В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину

В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину

22:59 06.11.2019
Кабмин берет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог

Кабмин берет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог

21:50 06.11.2019
Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

Американский дипломат Тейлор заявил, что помощь Украине задержали из-за расследования в отношении Байденов

18:33 06.11.2019
На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных – штаб ООС

На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

Катрин Денёв попала в больницу Парижа после ишемического инсульта

На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных – штаб ООС

СБУ выявила канал контрабанды деталей военных самолетов из Украины в РФ

Зеленский: "Мотор Сич" - стратегическое предприятие и его вопрос должен быть "связан" с президентом Украины, но я ни с кем его не обсуждал

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализированы 13 человек

НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

Катрин Денёв попала в больницу Парижа после ишемического инсульта

Определены даты заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу Труханова

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся на следующей неделе – конгрессмен

Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

Обнародованы виды заданий и критерии оценивания для ВНО-2020

СБУ выявила канал контрабанды деталей военных самолетов из Украины в РФ

Зеленский: "Мотор Сич" - стратегическое предприятие и его вопрос должен быть "связан" с президентом Украины, но я ни с кем его не обсуждал

Существует более 500 уголовных производств, связанных с компаниями "Укробронпрома" - Абромавичус

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА