События

06:16 07.11.2019

В Днепре правоохранители задержали подростка за выстрел студентке в голову

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Правоохранители в Днепре задержали подростка за выстрел из пневматического пистолета в голову студентке, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"5 ноября около 21:50 в коридоре общежития одного из вузов 19-летний студент выстрелил 17-летней девушке в голову. Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - пистолет под патрон Флобера. Парня задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, и он под конвоем находится в больнице.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления.

Теги: #подросток #днепропетровск #украина #задержание
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