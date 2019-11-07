В Днепре правоохранители задержали подростка за выстрел студентке в голову

Правоохранители в Днепре задержали подростка за выстрел из пневматического пистолета в голову студентке, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"5 ноября около 21:50 в коридоре общежития одного из вузов 19-летний студент выстрелил 17-летней девушке в голову. Полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления - пистолет под патрон Флобера. Парня задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выстрела в девушку студент зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Несовершеннолетняя девушка получила неогнестрельное непроникающее ранение головы и была доставлена в больницу. Стрелка также госпитализировали, и он под конвоем находится в больнице.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления.