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03:38 07.11.2019

Суд по теракту возле Дворца спорта не продвинулся из-за проблем с адвокатом обвиняемого - представитель потерпевших

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Фрунзенский райсуд Харькова в среду на заседании по делу о теракте возле Дворца спорта не продвинулся в рассмотрении по сути, сообщил представитель потерпевших Олег Головков.

"По сути дело сегодня не рассматривалось", - сказал Головков корреспонденту агентства Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что в заседании возникли проблемы с адвокатом одного из обвиняемых.

"Господин Шевченко, который ранее был назначен от центра бесплатной правовой помощи защищать обвиняемого Тетюцкого, сегодня не явился. Вместо него явилась госпожа Головко, еще один адвокат по назначению. Она заявила самоотвод, поскольку долгое время работала и была в хороших отношениях с Рыбальченко (подполковник милиции Вадим Рыбальченко погиб в результате теракта - ИФ). Суд ее самоотвод удовлетворил. Суд также подчеркнул, что определение, согласно которому Шевченко является адвокатом Тетюцкого, остается в силе", - сказал Головков.

Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем трем объявили о подозрении по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

Теги: #дворец_спорта #теракт #украина #суд #харьков
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