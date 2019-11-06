В Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил насмерть женщину

На просп. Гагарина в Харькове в среду вечером водитель легковушки на пешеходном переходе сбил насмерть женщину, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"34-летний водитель автомобиля "Ford" совершил наезд на 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали инцидент в Едином учете Слободского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.