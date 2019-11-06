События

20:34 06.11.2019

НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

1 мин читать
НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, при этом сам городской голова столицы уверен в бесперспективности дела и не возражает против прохождения проверки, сообщается на его официальном сайте в среду.

"Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство… Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина" в среду.

При этом мэр Киева считает, что информации об открытии этого производства в информационном пространстве искусственно придается сенсационный характер.

 

Теги: #кличко #набу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 06.11.2019
Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

15:28 05.11.2019
НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

НАБУ и САП завершили расследование по делу экс-заместителя министра экологии

14:05 05.11.2019
Директор Гутянского лесхоза, подозреваемый в попытке подкупить детектива НАБУ, вышел под залог

Директор Гутянского лесхоза, подозреваемый в попытке подкупить детектива НАБУ, вышел под залог

15:56 01.11.2019
Дела о возможных хищениях, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в НАБУ

Дела о возможных хищениях, совершенных бывшими собственниками ПриватБанка, переданы для расследования в НАБУ

17:20 31.10.2019
В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

10:18 31.10.2019
НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

01:10 31.10.2019
Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

16:07 29.10.2019
Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

Большинство киевлян хорошо оценивают работу Кличко на посту мэра – соцопрос

12:14 29.10.2019
НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

17:30 28.10.2019
Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Катрин Денёв попала в больницу Парижа после ишемического инсульта

На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных – штаб ООС

СБУ выявила канал контрабанды деталей военных самолетов из Украины в РФ

Зеленский: "Мотор Сич" - стратегическое предприятие и его вопрос должен быть "связан" с президентом Украины, но я ни с кем его не обсуждал

Существует более 500 уголовных производств, связанных с компаниями "Укробронпрома" - Абромавичус

ПОСЛЕДНЕЕ

Катрин Денёв попала в больницу Парижа после ишемического инсульта

Определены даты заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу Труханова

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа начнутся на следующей неделе – конгрессмен

На Донбассе в среду ранены четверо украинских военных – штаб ООС

Обнародованы виды заданий и критерии оценивания для ВНО-2020

СБУ выявила канал контрабанды деталей военных самолетов из Украины в РФ

Зеленский: "Мотор Сич" - стратегическое предприятие и его вопрос должен быть "связан" с президентом Украины, но я ни с кем его не обсуждал

Существует более 500 уголовных производств, связанных с компаниями "Укробронпрома" - Абромавичус

Зеленский предложил Кабмину продлить до 31 августа 2020 г. срок выполнения контракта на изготовление 45 БТР-4Е харьковским КБ Морозова

Украинские правоохранители выдворили в Молдову "смотрящего" за исправительной колонией

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА