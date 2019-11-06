НАБУ открыло дело против Кличко и двух его замов по жалобе неназваного лица, мэр не возражает против проверки

Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, при этом сам городской голова столицы уверен в бесперспективности дела и не возражает против прохождения проверки, сообщается на его официальном сайте в среду.

"Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство… Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина" в среду.

При этом мэр Киева считает, что информации об открытии этого производства в информационном пространстве искусственно придается сенсационный характер.