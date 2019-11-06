Определены даты заседаний Высшего антикоррупционного суда по делу Труханова

Высший антикоррупционный суд определил даты рассмотрения дела одесского городского главы Геннадия Труханова, которого подозревают в подаче недостоверных данных в декларациях за 2015-2016 годах.

Как сообщает пресс-служба суда в Facebook, на первом заседании 6 ноября коллегия судей заслушала обвинительный акт и речи сторон обвинения и защиты.

Следующие заседания пройдут 22 ноября в 10:00 и 18 декабря в 10:00.

Сторона обвинения в своей речи заявила, что готова предоставить все доказательства совместного быта и отдыха Труханова и его бывшей жены, имущество которой не было внесено в декларации за 2015 и 2016 годы. Сторона защиты пытается опровергнуть эти обвинения.

Как сообщалось, Геннадия Труханова подозревают в сокрытии данных об имуществе и других объектах декларирования. Стоимость не внесенного в декларации имущества оценивают в 33 млн грн за 2015 год и 18 млн грн за 2016 год.

Расследование по делу Труханова Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет с ноября 2017 года. В марте 2019 года ему сообщили о подозрении. Помимо указания недостоверных данных в декларации, детективы также обнаружили факт незаконного обогащения Труханова на сумму более 3 млн фунтов стерлингов, однако дело по этому эпизоду было закрыто в соответствии с решением Конституционного суда.