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18:14 06.11.2019

Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

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Киев намерен приобрести до 50 новых вагонов метрополитена - Кличко

Киевский городской совет поддержал решение о приобретении 50 новых вагонов метрополитена, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

"Сложно представить, как бы жила наша столица без метрополитена. Ведь каждый день вы обеспечиваете перевозки 1,5 млн пассажиров. И наша с вами задача сделать так, чтобы каждая поездка для каждого пассажира была комфортной и быстрой. В этом году завершили капитальный ремонт станции "Святошин". Теперь это современная станция с удобными входами и с лифтами для пассажиров с инвалидностью и пассажиров с детьми. И мы будем продолжать реконструкцию других старых станций столичного метро. Потому что они должны выглядеть современно, красиво и быть удобными", - цитирует мэра пресс-служба.

При этом он отметил, что столичные власти поставили перед собой задачу в течение двух лет ввести в эксплуатацию две новых станции метро на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды".

"Я был там вчера и проверял, как идет строительство. Столичный метрополитен должен и дальше развиваться, должны строиться новые станции. И метро на Виноградарь ожидают многие киевляне, которые живут на этом массиве", - подчеркнул он.

Ранее Виталий Кличко заявлял, что новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" в микрорайоне Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

Теги: #киев #метрополитен #кличко
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