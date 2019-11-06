СБУ выявила канал контрабанды деталей военных самолетов из Украины в РФ

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду комплектующих для военных самолетов через международный аэропорт "Борисполь".

Детали незаконно вывозились на территорию Российской Федерации, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, контрабандисты скупали у различных поставщиков агрегаты и узлы для боевых самолетов, в частности состоящих на вооружении армии РФ СУ-27 и ТУ-22. В роли заказчиков в РФ выступали предприниматели, связанные с российским Министерством обороны. Детали вывозились в третьи страны, а оттуда перевозились в Россию.

В рамках проведения спецоперации сотрудники СБУ задержали на таможенном посту аэропорта "Борисполь" партию товаров военного назначения, а именно вычислители дистанционного управления, входящие в состав систем управления самолетов СУ-27. Организатор канала контрабанды во время обыска оказывал сотрудникам СБУ сопротивление и пытался применить огнестрельное оружие.

На данный момент решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении по ст. 333 УК Украины (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю). Продолжается досудебное следствие.