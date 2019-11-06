Существует более 500 уголовных производств, связанных с компаниями "Укробронпрома" - Абромавичус

В настоящее время правоохранительные органы расследуют более 500 уголовных производств, связанных с предприятиями, входящими в госконцерн "Укроборонпром", сообщил гендиректор концерна Айварас Абромавичус.

"Важнейшая часть нашей работы – выносить на свет те криминальные кейсы, которые за это время, особенно после начала войны, происходили в отдельных компаниях "Укроборонпрома". На данном этапе более 500 уголовных производств есть у правоохранительных органов", - заявил Абромавичус в пятницу на совещании в Харькове.

Он также отметил, что за последние годы наметилась тенденция снижения доли государственного оборонного заказа (ГОЗ), которую получали предприятия концерна, и увеличения доли ГОЗ для частных предприятий, в том числе, связанных с предыдущей властью.

"Доля компаний "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе постоянно падает, упала практически до 30% в этом году. В то время как частная часть увеличивается… К сожалению, большая часть государственного заказа, связанного с частными предприятиями, отходила к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем. Правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это", - подчеркнул Абромавичус.

Президент Украины Владимир Зеленский, проводивший совещание, потребовал назвать фамилии политиков, однако Абромавичус отказался это сделать. Взамен он перечислил несколько предприятий, получавших ГОЗ в последние годы – в их числе "Украинскую бронетехнику", компании "Богдан" и "Ленинская кузня". "Они имели колоссальный доступ к ГОЗ", - отметил Абромявичус.