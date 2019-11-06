События

16:49 06.11.2019

Украинские правоохранители выдворили в Молдову "смотрящего" за исправительной колонией

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Украинские правоохранители выдворили в Молдову "смотрящего" за исправительной колонией

Украинские правоохранители выдворили за пределы страны гражданина Молдовы, который был назначен "смотрящим" за исправительной колонией в Ивано-Франковской области.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, 32-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства с особой жестокостью. Оперативники установили, что там он получил статус так называемого "смотрящего". После освобождения иностранец вопреки закону остался на территории Украины, чтобы продолжать влиять на криминогенную обстановку в Ивано-Франковской области и процессы в колонии.

Нарушитель был выдворен с территории Украины через пункт пропуска "Мамалыга" на украино-молдавской границе. Ему запрещен въезд в страну сроком на 3 года.

Теги: #колония #смотрящий #ивано_франковская_область
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