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15:48 06.11.2019

Родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства проведут 8 ноября акцию под Офисом президента с призывом не допустить "развала дел Майдана"

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Родные Героев Небесной Сотни и участники Революции Достоинства проведут 8 ноября акцию под Офисом президента с призывом не допустить "развала дел Майдана"

Родственники погибших Героев Небесной Сотни, пострадавшие участники Революции Достоинства, их адвокаты, правозащитники, представители гражданского общества проведут в пятницу, 8 ноября, акцию под стенами Офиса президента Украины Владимира Зеленского с призывом не допустить прекращения расследования "дел Майдана".

"Десять дней назад мы направили обращение ко всем органам власти с четким планом недопущения развала дел Майдана. К такому критическому состоянию дела довело равнодушие власти и умышленные действия по ликвидации расследований. Дедлайн выполнения плана – 20 ноября 2019 года, когда прокуратура теряет функции следствия и дела Майдана должны передаваться в ГБР (Государственное бюро расследований)", - говорится в сообщении на странице в Facebook "Адвокатской совещательной группы", которая занимается защитой потерпевших родственников и участников Революции Достоинства.

Адвокаты отмечают, что в настоящее время ни одно из требований их и пострадавших не выполнено. "Управление в ГБР не создано. Соответствующий закон не принят и даже не внесены необходимые изменения в законопроект", - указывают они.

В "Адвокатской совещательной группе" подчеркивают, что "предотвратить катастрофические последствия можно только четкими, быстрыми, скоординированными действиями органов власти, а ответственным за такую координацию является Президент".

"Мы придем под Офис президента, чтобы показать важность дел Майдана, предложенных шагов и объяснить последствия саботажа решения проблемы. На эту проблему уже неоднократно обращали внимание потерпевшие, участники Революции Достоинства, их адвокаты и правозащитные организации. Но все их предложения были проигнорированы", - указали организаторы акции под названием "Делам Майдана – труба?".

Теги: #майдан #офис_президента #акция
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