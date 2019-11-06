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15:11 06.11.2019

Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА Кучера, который пообещал не разделять проблемы жизни Харькова и области

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Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА Кучера, который пообещал не разделять проблемы жизни Харькова и области

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера и поблагодарил предыдущего руководителя области Юлию Светличную за работу в непростом регионе.

"Пока что поздравляем, а по результатам увидим. Я хочу поблагодарить также госпожу Светличную за вашу работу. В Харькове в целом непросто, я благодарен за вашу мощную работу. Вы никуда не девайтесь, помогайте как можно дольше господину Алексею Кучеру", - сказал президент после совещания по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром", представлял нового главу Харьковской ОГА в среду.

Кучер отметил, что ему действительно доверили "сложную область".

"При этом я настроен на серьезную работу. Все приоритетные задания, которые будут мной подняты, будут озвучены немного позже, когда будет проведен аудит. Мы будем понимать, что происходило, как происходило, и что будем дальше делать", - сказал он.

Новый глава Харьковской ОГА обозначил три главных приоритета: инвестиции, которым с его стороны будет "зеленый свет"; экология и борьба с коррупцией.

Кучер подчеркнул, что Служба безопасности Украины "ни за кем (из инвесторов в Харьковской области – ИФ) бегать не будет", и он будет в рамках своих полномочий координировать работу правоохранительных органов в регионе, имея опыт работы адвокатом.

Зеленский со своей стороны посоветовал Кучеру для того, чтобы понять основные проблемы Харьковской области, выйти на улицу и послушать, о чем говорят люди.

Президент, в частности, указал на проблему с рынком "Барабашово".

"Надо понять, что там происходит, какая там дорога должна проходить, куда людей перевозят. Я так понимаю, что там много людей могут просто потерять свою работу. И я не знаю, правда, или нет, что с мая у людей на Харьковщине нет горячей воды", - сказал он.

Кучер отметил, что так "исторически почему-то сложилось, что есть Харьковская область, а есть Харьков, который как будто отдельный регион".

"Харьков не имеет особенного статуса. Теперь я отвечаю за тех людей, кто есть в Харькове, где есть большие проблемы, насколько мне известно, с отоплением. Сегодня тепло, а скоро будут морозы. Это очень серьезная проблема", - подчеркнул он.

Теги: #ога #глава #харьковская_область
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