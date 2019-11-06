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14:33 06.11.2019

Эрдоган объявил о поимке жены ликвидированного главаря ИГ

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Эрдоган объявил о поимке жены ликвидированного главаря ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре заявил, что турецкие службы безопасности задержали жену ликвидированного лидера группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы захватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я информирую об этом (общественность - ИФ) впервые", - приводят его слова турецкие СМИ.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о том, что аль-Багдади был уничтожен в Сирии в результате операции американского спецназа.

В минувший вторник СМИ сообщили, что в Сирии задержаны Расмия Авад - старшая сестра аль-Багдади, ее муж, а также невестка и пятеро детей.

Теги: #турция #иг #эрдоган
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