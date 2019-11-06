СБУ разоблачила действующих и экс-сотрудников ведомства на незаконной прослушке

Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины установили, что действующие и бывшие сотрудники ведомства незаконно прослушивали абонентов и сбывали полученную информацию.

"Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали сбыт полученной информации", - сообщает пресс-центр СБУ в среду.

Отмечается, что стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила 9 тыс. долл. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, принимается решение об объявлении фигурантам дела о подозрениях в совершении уголовного преступления.