Посетившие районы разведения сторон на Донбассе нардепы заверяют, что бойцы ВСУ отошли на подготовленные позиции

Члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, побывавшие с мониторинговой миссией в зоне разведения войск на Донбассе, утверждают, что украинские военнослужащие находятся в хороших условиях и проведено зеркальное разведение войск.

"Окопы вырыты в человеческий рост, заградительные укрепления стоят, блиндажи с бетонными перекрытиями построены… Повар готовит первое, второе, третье, салат, ананасы, киви. Люди находятся в абсолютно анормальных человеческих условиях", - сказал заместитель главы комитета Юрия Мисягин на брифинге в среду в Киеве.

В свою очередь внештатный консультант комитета Юрий Федоренко отметил, что войска от линии соприкосновения были отведены зеркально и одной и другой стороной. "Много было спекуляций относительно того, что происходит отступление Вооруженных сил. Хочу заявить: в Золотом прошло не что иное, как разведение: были отведены как наши Вооруженные силы, так и та сторона, которая отошла на определенное расстояние. Прошло зеркальное разведение", - сказал он.