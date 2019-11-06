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12:44 06.11.2019

Прокуратура огласила обвинительный акт в суде по Труханову

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Прокуратура огласила обвинительный акт в суде по Труханову

Высший антикоррупционного суд (ВАКС) назначил на 22 ноября очередное заседание об обвинении мэра Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации.

"При участии прокуроров САП в антикоррупционном суде состоялось очередное судебное заседание в деле по обвинению одесского городского головы в декларировании недостоверной информации... На заседании прокурор огласил обвинительный акт. После этого сторона обвинения и сторона защиты выступили со вступительными словами", - , сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на своей страничке в Фейсбук в среду.

Также, по информации прокуратуры, коллегия судей определила порядок и объем доказательств по делу.

"Следующее судебное заседание назначено на 10.00 22 ноября 2019 года", - проинформировали в САП.

Как сообщалось, по информации НАБУ, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларацию 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы НАБУ также установили факты незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Дело по этому эпизоду закрыто в соответствии с решением Конституционного суда.

3 мая 2019 чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления.

14 июня в Приморский районный суд г.Одесса направлен обвинительный акт относительно Труханова.

23 октября ВАКС назначил на 1 ноября подготовительное судебное заседание в деле по обвинению Труханова в декларировании недостоверной информации.

Теги: #прокуратура #труханов #одесса
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