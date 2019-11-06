Украинских военных моряков могут привлечь к ответственности в рамках дела ГБР о переходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив, опасаются адвокаты Порошенко

В ходатайстве о проведении экспертизы в рамках расследования Госбюро расследований (ГБР) дела о переходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив есть вопрос, который задавался плененным морякам со стороны ФСБ России, что вызывает опасение относительно дальнейшей судьбы моряков и расследования дела в интересах Украинского государства, считают адвокаты нардепа, пятого президента Украины Петра Порошенко.

В своем блоге в интернет-издании "Украинская правда", адвокат Порошенко Игорь Головань написал о появившейся информации о том, что якобы Россия ставила условием возвращения на Родину украинских военных моряков признание Украиной из действий незаконными.

Адвокат полагает, что эта информация имеет косвенное подтверждение.

Головань поясняет, что, несмотря на отрицание директором ГБР Романом Трубой проведения расследования действий самих моряков и привлечения их к ответственности, в экспертизе, назначенной в рамках расследования дела, значится вопрос, который подразумевает возможное признание их вины.

"Следователи ГБР в полном согласии с ФСБ расследуют мифическое "превышение власти и служебных полномочий" украинскими военнослужащими с явной целью ослабить позицию Украины на международной арене, в частности, в Международном трибунале по морскому праву", - написал адвокат.

Головань указывает, что следователь ГБР Сергеев в своем ходатайстве о назначении экспертизы по делу ставит следующий вопрос: "Были ли допущены нарушения военнослужащими, которые выполняли боевое задание, руководством ВМС ВСУ... могут ли находится указанные нарушения в причинной связи с наступлением тяжких последствий, которые привели к плену военнослужащих ВСУ, потере вооружения и военной техники".

В свою очередь адвокат Илья Новиков на своей странице в Фейсбук, выражая позицию по этому вопросу в назначенной морякам экспертизе, отмечает: "Нам могут сейчас начать объяснять, что они (следователи – ИФ) ничего такого не имели в виду и что ожидается, что экспертиза даст на это отрицательный ответ, и тем самым окончательно очистит моряков, но это все объявления "в пользу бедных". Если следователь ставит эксперту вопрос, он должен быть готов принять любой ответ на него. А руководитель следователя не должен делать публичных заявлений, которые потом оказываются неправдой".

"Кстати, в ФСБ России очень похожую экспертизу по Керченскому делу, провели еще в июне. Она как раз подтвердила все подозрения ДБР: моряки и другие неустановленные украинские лица действительно были во всем неправы, а русские пограничники – правы", - подчеркнул Новиков.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда. Позиция МИД РФ - этот трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента". Поэтому Россия не участвовала в слушаниях.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда. Также Москва и Киев должны были до 25 июня предоставить отчеты об инциденте в Керченском проливе. МИД России 25 июня направил в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины ноты с первоначальной информацией относительно выполнения предписанных трибуналом временных мер, касающихся освобождения украинских моряков и кораблей, задержанных в Керченском проливе.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

Все 24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Позже директор ГБР Роман Труба заявил о намерении Бюро получить показания всех моряков в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив.