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11:59 06.11.2019

Норвегия и Великобритания изъяли из своих каталогов российские навигационные карты на воды Украины – Криклий

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Норвегия и Великобритания изъяли из своих каталогов российские навигационные карты на воды Украины – Криклий

Международные гидрографические организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли из своих каталогов навигационные карты Российской Федерации на воды Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

Как отмечают в Мининфраструктуры, Россия незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины, тем самым создавая угрозу мореходству в Черном и Азовском морях.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR и IC-ENC изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262", - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь, руководитель Гидрографической службы Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство, а также другие партнеры из Европейского Союза не признают незаконной аннексии Крыма Россией.

"Гидрографическая служба Соединенного Королевства является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, основанного на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом. Курс ЕС предусматривает, что государства-члены, международные организации и специализированные агентства не признают никаких изменений статуса Крыма или черноморского портового города Севастополь и воздерживаются от действий, которые могут толковаться как признание", - цитирует пресс-служба Мининфраструктуры Лоува.

При этом он заверил, что политика его правительства останется неизменной после выхода Великобритании из Евросоюза.

Как сообщалось, Государственное учреждение "Госгидрография" Государственной службы морского и речного транспорта Украины выступило с инициативой создать морской режимный район вокруг аннексированного полуострова Крым, чтобы запретить заход судов во все порты полуострова.

Теги: #карты #криклий #навигация
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