Зеленский направился в Харьков, где посетит Завод им. Малышева и представит нового главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в среду утром отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область, сообщает его пресс-служба.

"В Харькове глава государства ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева", - сообщается на сайте президента.

Кроме того, Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщалось, 21 октября Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Кучер – бывший адвокат, а ныне - нардеп-мажоритарщик от партии "Слуга народа".

Согласно действующему законодательству, глав облгосадминистраций назначает своим указом президент Украины по согласованию с правительством.