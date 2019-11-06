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10:45 06.11.2019

Зеленский направился в Харьков, где посетит Завод им. Малышева и представит нового главу ОГА

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Зеленский направился в Харьков, где посетит Завод им. Малышева и представит нового главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в среду утром отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область, сообщает его пресс-служба.

"В Харькове глава государства ознакомится с производственными мощностями ГП "Завод имени В. А. Малышева", - сообщается на сайте президента.

Кроме того, Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК "Укроборонпром" и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщалось, 21 октября Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Кучер – бывший адвокат, а ныне - нардеп-мажоритарщик от партии "Слуга народа".

Согласно действующему законодательству, глав облгосадминистраций назначает своим указом президент Украины по согласованию с правительством.

Теги: #зеленский #харьковская_область
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