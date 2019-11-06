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10:24 06.11.2019

В Pizza Veterano прошли обыски – основатель

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В Pizza Veterano прошли обыски – основатель

Основатель Veterano Group Леонид Остальцев заявил о том, что в пиццерии "Veterano Pizza" на Софиевской,8 в центре Киева произошел обыск.

"Неприятно об этом говорить, но лучше я расскажу, чем кто передернет. Записываю это видео исключительно для того, чтобы не было манипуляций в информпространстве. Сегодня в пиццерии на Софиевской,8 был обыск. Постановление на этот обыск дал самый честный и справедливый суд мира – Печерский (райсуд Киева – ИФ)", - написал Остальцев в посте на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

При этом он уточнил, что дверь выломали не в пиццерии, а дома у его помощника.

В видеообращении, которое он опубликовал в этом же посте, Остальцев рассказал, что его помощник Дмитрий Терещенко позвонил в 8 утра вторника и сообщил, что в квартире, где он прописан и где проживает его мама, выламывают дверь. Оказалось, что согласно постановлению Печерского суда "никаких обвинений нет, но есть подозрение, что Дима может быть причастен к покушению на убийство в Ивано-Франковской области по делу Влада Грищенко".

Остальцев заявил, что считает постановление суда и действия полиции незаконными.

В Veterano Group входят пиццерия Veterano Pizza, ресторан Veterano Resto, сеть кофеен Veterano Coffee, выпечка Veterano Brownie, охранная фирма Veterano Guard, такси Veterano Cab. Владельцы всех этих бизнесов - ветераны АТО. Основатель - Леонид Остальцев.

Теги: #veterano #обыски
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