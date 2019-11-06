В Запорожье в реку Днепр выпустили более 27 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура

В Запорожье в рамках экологической акции "Спасем Днепр вместе" выпустили в реку более 27 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура - естественных мелиораторов речного дна.

Как сообщается в пресс-релизе "Запорожстали", инициатором общественной экологической инициативы "Спасем Днепр вместе!" выступил общественный союз "Зеленый центр Метинвест г. Запорожье" при поддержке запорожских предприятий группы совместно с национальным заповедником "Хортица", Запорожской областной организацией общества рыболовов и охотников и федерацией подводной охоты, дайвинга и рыболовства. Участие в субботнике приняло более 1000 запорожцев.

В ходе экологической акции провели уборку Набережной магистрали – на участке протяженностью около 5 км. Масштабный субботник прошел и в Коммунаровском районе Запорожья: совместно с горожанами работники запорожских предприятий Метинвеста – "Запорожстали", "Запорожогнеупора", "Запорожкокса" и Запорожского литейно-механического завода – убрали зеленую территорию вблизи детского лагеря "Локомотивец".

По итогам субботника собрано 27 тонн мусора, сухостоя и листвы. Водолазы областной федерации подводной охоты, дайвинга и рыболовства провели очистку дна Днепра от мусора.

На Хортице общественная организация "Зеленый центр Метинвест г. Запорожье" совместно с Национальным заповедником "Хортица" провели экологический квест для 60 детей из 16 школ Запорожья.

Дети учились ориентироваться на местности, изучали флору и фауну острова, приняли участие в высадке более ста деревьев в "Хортицком лабиринте". Для маленьких запорожцев организовали специальную программу: мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, росписи имбирных пряников, занимательные уроки химии и анимационное шоу.

Общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" реализуется с 2012 года. За этот период в акции приняли участие более 9000 людей, высажено более 817 деревьев, собрано более 130 тонн мусора, в Днепр выпущено порядка 170 тысяч особей рыбы, установлено 8600 нерестовых площадей, 30 плавающих гнезд и 30 кормушек для птиц. В 2018 году общественная экологическая инициатива "Спасем Днепр вместе!" комбината "Запорожсталь" вошла в Книгу рекордов Украины как самая масштабная экоакция в Украине.