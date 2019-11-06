События

09:44 06.11.2019

Подъем уровня воды ожидается в реках Украины из-за дождей – ГСЧС

1 мин читать
Подъем уровня воды ожидается в реках Украины из-за дождей – ГСЧС

В Госслужбе Украины по ЧС предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны из-за ожидаемых значительных дождей.

Согласно обнародованному в среду утром на сайте ГСЧС сообщению, ожидается подъем уровней воды: 6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м; 6-7 ноября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м; 6-7 ноября на реках бассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.

"Повышение уровня будут проходить в пределах русел, без негативных последствий", - добавили в Службе.

Теги: #уровень #гсчс #вода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:09 06.11.2019
В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

07:53 06.11.2019
4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения

4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения

08:12 02.11.2019
В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

10:55 29.10.2019
Более 55тыс. взрывоопасных предметов пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили с начала года

Более 55тыс. взрывоопасных предметов пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили с начала года

20:15 28.10.2019
В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

В Киеве в лаборатории Центральной геофизической обсерватории обнаружен повышенный уровень радиации

05:24 27.10.2019
Пиротехники ГСЧС в Кировоградской области уничтожили 15 боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехники ГСЧС в Кировоградской области уничтожили 15 боеприпасов времен Второй мировой войны

11:38 23.10.2019
Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

Спасатели вытащили коня из выгребной ямы на Львовщине

09:07 23.10.2019
В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции, которые отключали из-за задолженности

В Лисичанске подключили к электропитанию насосные станции, которые отключали из-за задолженности

15:19 22.10.2019
В аэропорту "Борисполь" ближе к полуночи аммиака в воздухе уже не было, на поле неподалеку обнаружены емкости для удобрений – ГСЧС

В аэропорту "Борисполь" ближе к полуночи аммиака в воздухе уже не было, на поле неподалеку обнаружены емкости для удобрений – ГСЧС

10:37 19.10.2019
Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

Спасатели обезвредили за неделю почти 700 взрывоопасных предметов на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения

ЕС приветствует амбициозные реформы в Украине и напоминает о необходимости их сопровождения инклюзивным законодательным процессом – Комитет ассоциации

Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Запорожье в реку Днепр выпустили более 27 тыс. мальков белого толстолобика и белого амура

Три человека погибли в ДТП на Львовщине

Реестр арестованного имущества будет запущен до конца года – АРМА

Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Двое силовиков погибли в результате нападения на погранзаставу в Таджикистане, 15 преступников ликвидированы

Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в подготовке диверсии, грозившей лишить водоснабжения Харьков и Лозовую

15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом

В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, один человек ранен, 14 доставлены в полицию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА