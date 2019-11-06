Подъем уровня воды ожидается в реках Украины из-за дождей – ГСЧС

В Госслужбе Украины по ЧС предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны из-за ожидаемых значительных дождей.

Согласно обнародованному в среду утром на сайте ГСЧС сообщению, ожидается подъем уровней воды: 6 ноября на реках Закарпатья на 0,5-1,5 м; 6-7 ноября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м; 6-7 ноября на реках бассейна Прута (Ивано-Франковская, Черновицкая области) на 0,3-0,7 м.

"Повышение уровня будут проходить в пределах русел, без негативных последствий", - добавили в Службе.