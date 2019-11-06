Реестр арестованного имущества будет запущен до конца года – АРМА

Первый этап тестирования прототипа реестра арестованного имущества завершен, система будет запущена в исследовательскую эксплуатацию до конца года, сообщила пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Реестр позволит отслеживать состояние и статус арестованного имущества, говорится в сообщении.

По данным ведомства, в управлении АРМА находится около 1,5 тыс. активов, среди которых транспортные средства, недвижимость, единые имущественные комплексы.

Глава Нацагентства Антон Янчук считает, что АРМА должна стать более открытой и прозрачной. "Конкурсный отбор на должность управляющих будет транслироваться в прямом эфире, а объявления о продаже либо передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах", – цитирует пресс-служба АРМА Янчука.