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09:27 06.11.2019

Реестр арестованного имущества будет запущен до конца года – АРМА

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Первый этап тестирования прототипа реестра арестованного имущества завершен, система будет запущена в исследовательскую эксплуатацию до конца года, сообщила пресс-служба Национального агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Реестр позволит отслеживать состояние и статус арестованного имущества, говорится в сообщении.

По данным ведомства, в управлении АРМА находится около 1,5 тыс. активов, среди которых транспортные средства, недвижимость, единые имущественные комплексы.

Глава Нацагентства Антон Янчук считает, что АРМА должна стать более открытой и прозрачной. "Конкурсный отбор на должность управляющих будет транслироваться в прямом эфире, а объявления о продаже либо передаче в управление имущества должны дублироваться на специализированных сайтах", – цитирует пресс-служба АРМА Янчука.

Теги: #арма #реестр
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