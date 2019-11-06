В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м / с, на Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром сильный дождь (1 уровень опасности). По Киеву и Киевской области 6 ноября порывы ветра 15-20 м / с (И уровень опасности)",– говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.