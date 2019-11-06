События

07:53 06.11.2019

4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения из-за повреждения газопровода – ГСЧС

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4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения из-за повреждения газопровода – ГСЧС

 В Кропивницком отключили отопление из-за несанкционированных земляных работ на одном из городских предприятий, 4 микрорайона города осталось без тепла, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября около 17 часов. 20 мин. в г.. Кропивницкий во время проведения земляных работ на территории ООО "Эллада-Трейд" (пр. Промышленный, 14а) поврежден газопровод диаметром 90 мм. Вследствие данного события пострадавших нет. От газоснабжения отключена юго-западная котельная КП "Теплоэнергетик" и временно прекращено теплоснабжение 4 микрорайонов", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

6 ноября с 8 ч. планируется проведение ремонтно-восстановительных работ.

Теги: #кропивницкий #гсчс #украина #теплоснабжение
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