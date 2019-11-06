События

07:15 06.11.2019

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела: дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Орехово, Хутор Вильный, Луганское.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:17 06.11.2019
Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

Волкер: Трамп не выдвигал в качестве условия встречи с Зеленским ведение Украиной расследования, связанного с выборами США 2016 г

08:09 06.11.2019
В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

07:53 06.11.2019
4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения из-за повреждения газопровода – ГСЧС

4 микрорайона Кропивницкого остались без теплоснабжения из-за повреждения газопровода – ГСЧС

06:03 06.11.2019
Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в подготовке диверсии, грозившей лишить водоснабжения Харьков и Лозовую

Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в подготовке диверсии, грозившей лишить водоснабжения Харьков и Лозовую

02:43 06.11.2019
В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, один человек ранен, 14 доставлены в полицию

В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, один человек ранен, 14 доставлены в полицию

23:56 05.11.2019
Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака

23:42 05.11.2019
Зеленский поручил до конца года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

Зеленский поручил до конца года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

23:06 05.11.2019
Киев предложил Брюсселю несколько новых инициатив – Кулеба

Киев предложил Брюсселю несколько новых инициатив – Кулеба

22:34 05.11.2019
Кулеба: кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

Кулеба: кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

21:52 05.11.2019
Сопредседатели Консультационного комитета президентов Украины и Польши определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

Сопредседатели Консультационного комитета президентов Украины и Польши определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое силовиков погибли в результате нападения на погранзаставу в Таджикистане, 15 преступников ликвидированы

15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом

Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД – Рухани

Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа

Меркель в юности мечтала проехать по Америке на машине под музыку Брюса Спрингстина

ЕС приветствует амбициозные реформы в Украине и напоминает о необходимости их сопровождения инклюзивным законодательным процессом – Комитет ассоциации

Заммэра Ужгорода организовал масштабные махинации с коммунальной землей

Восемьсот прокуроров ГПУ в среду пройдут тестирование на общие способности и навыки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА