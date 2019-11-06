События

06:57 06.11.2019

Двое силовиков погибли в результате нападения на погранзаставу в Таджикистане, 15 преступников ликвидированы

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Двое силовиков погибли в результате нападения на погранзаставу в Таджикистане, 15 преступников ликвидированы

 В результате нападения на пограничную заставу погиб один военнослужащий и один сотрудник милиции Таджикистана, сообщил пресс-центр пограничных войск республики.

"В ночь на 06 ноября в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад". В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник Министерства внутренних дел Таджикистана.

В пресс-центре также сообщили, что в настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование.

Теги: #нападение #таджикистан #граница #застава
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