Суд продлил содержание под стражей подозреваемого в подготовке диверсии, грозившей лишить водоснабжения Харьков и Лозовую

Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения жителю области, подозреваемому в подготовке диверсии на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в пос.Краснопавловка.

"Продолжить подозреваемому... срок содержания под стражей в Государственном учреждении "Харьковский следственный изолятор" на 42 дня, то есть до 12 декабря 2019 года, без определения залога", - говорится в определении следственного судьи Константина Садовского, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

В мотивировочной части решения указано, что подозреваемый и его адвокат возражали против продления содержания под стражей и просили заменить его более мягкой мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Решение было принято 1 ноября, а 4 ноября было опубликовано на сайте единого госреестра судебных решений.

Как сообщалось, в июне 2019 года сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры области завербованным ФСБ РФ местным жителем.

"Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка", - сообщил пресс-центр СБ Украины.

По информации спецслужбы, по словам задержанного, в феврале 2019 годп он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г.Белгород (РФ) и совершил это преступление по их заданию.

"Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая", - говорится в сообщении.

Задержанному объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 УК Украины (диверсия).