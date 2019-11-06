События

05:01 06.11.2019

15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

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15 человек погибли в результате нападения на контрольно-пропускной пункт в Таиланде

 По меньшей мере, 15 человек убиты и четверо ранены в результате перестрелки на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщают местные СМИ.

"Вероятно, это работа повстанцев. Это одна из самых крупных атак за последнее время", - цитируют они представителя службы региональной безопасности.

Сообщается, что нападавшие, чтобы уйти от преследования, использовали взрывчатку и разбросанные по дороге гвозди.

Яла - одна из четырёх провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она и провинции Паттани и Наратхиват были частью независимого Малайского мусульманского султаната.

По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около 7 тыс. человек.

Теги: #нападение #жертвы #таиланд #кпп
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