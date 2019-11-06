События

03:40 06.11.2019

Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом

1 мин читать
Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом

Госсекретарь США Майк Помпео и государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Абдель аль-Джубейр на встрече в Вашингтоне обсудили ситуацию в Йемене и регионе в целом.

Помпео по итогам встречи написал в твиттере, что "выразил признательность Саудовской Аравии за помощь в содействии достижению соглашения между Правительством Йеменской Республики и Переходным советом Южного Йемена, что является важным шагом на пути к политическому урегулированию".

СМИ Саудовской Аравии в свою очередь информировали, что во время встречи стороны признали важность "стратегических отношений между государствами и той роли, которую они играют в обеспечении интересов своих народов и содействии региональной и международной безопасности и миру".

Они также "обсудили пути развития сотрудничества во всех областях, последние события на региональном и международном уровнях и совместные усилия с участием двух государств".

Теги: #помпео #сша #саударавия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:38 05.11.2019
Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

22:22 05.11.2019
Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа

Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа

09:42 05.11.2019
Глава ФРБ Сан-Франциско Дейли пока не видит необходимости в дальнейшем снижении ставки

Глава ФРБ Сан-Франциско Дейли пока не видит необходимости в дальнейшем снижении ставки

05:14 05.11.2019
США начинают формальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату - Помпео

США начинают формальный процесс выхода из Парижского соглашения по климату - Помпео

02:36 05.11.2019
Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

Трамп заявил, что не знает экс-посла США в Украине Йованович

00:05 05.11.2019
Экс-посол США в Украине заявила конгрессменам, что ей советовали публично похвалить Трампа, чтобы сохранить работу

Экс-посол США в Украине заявила конгрессменам, что ей советовали публично похвалить Трампа, чтобы сохранить работу

20:14 04.11.2019
Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

Демократы опубликовали первые стенограммы показаний по процедуре импичмента Трампа

17:04 04.11.2019
США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

США требуют правосудия для Гандзюк и ее семьи – Тейлор

16:45 04.11.2019
В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner

08:56 04.11.2019
Информатор, доложивший о беседе Трампа с президентом Украины, готов ответить письменно на вопросы конгрессменов

Информатор, доложивший о беседе Трампа с президентом Украины, готов ответить письменно на вопросы конгрессменов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове возле спортклуба произошла стрельба, один человек ранен, 14 доставлены в полицию

Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД – Рухани

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака

Зеленский поручил до конца года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

Киев предложил Брюсселю несколько новых инициатив – Кулеба

Кулеба: кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

Сопредседатели Консультационного комитета президентов Украины и Польши определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

Меркель в юности мечтала проехать по Америке на машине под музыку Брюса Спрингстина

ЕС приветствует амбициозные реформы в Украине и напоминает о необходимости их сопровождения инклюзивным законодательным процессом – Комитет ассоциации

Заммэра Ужгорода организовал масштабные махинации с коммунальной землей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА