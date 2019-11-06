События

01:22 06.11.2019

Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД – Рухани

3 мин читать
Иран в среду приступит к четвертому этапу сокращения обязательств по СВПД – Рухани

Президент Иран Хасан Рухани заявил, что иранские власти в среду, 6 ноября, начнут четвертый этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

"Иран начнет завтра четвертый этап сокращения обязательств по СВПД", - сказал президент накануне в Тегеране в выступлении, которое транслировал телеканал "Пресс-ТВ".

В то же время он подчеркнул, что подобные шаги Тегерана носят обратимый характер.

Рухани уточнил, что в рамках четвертого этапа Иран приступит к подаче газа в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо. Президент также выступил в защиту права Ирана производить любые типы центрифуг.

В то же время он отметил, что Иран продолжит вести переговоры со странами-участницами СВПД в ближайшие два месяца.

"У нас есть два месяца. В ближайшие два месяца мы продолжим наши переговоры", - заявил Рухани.

Он подчеркнул, что только в случае снятия всех санкций с Ирана, страна вернется к выполнению обязанностей по СВПД.

Ранее официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави сообщил журналистам, что старания европейских участников СВПД, прежде всего Франции, выполнить свою часть обязательств, так и не принесли ощутимых результатов.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

8 мая 2018 года США вышли из сделки и возобновили действие антииранских санкций, включая нефтяные и финансовые.

Спустя год, 8 мая 2019 года, Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана в условиях американских санкций.

В первую очередь Тегеран настаивает на предоставлении ему возможности продолжать экспортировать нефть и получать выручку. Президент Франции активно пытался договориться с США о том, чтобы ослабить санкционное давление на Иран, в том числе предлагалось выделить Тегерану кредитную линию на сумму $15 млрд для закупок иранской нефти в обмен на восстановление в полном объеме выполнения Исламской республикой своих обязательств в рамках ядерной сделки. Однако США отвергли эти предложения.

К настоящему времени Иран трижды сокращал свои обязательства, давая каждый раз европейцам 60 дней на соблюдение их обязательств. Последний, третий этап был предпринят Ираном в начале сентября.

По данным иранских СМИ, четвертый этап, вероятно, будет включать сокращение доступа инспекторов МАГАТЭ к атомным объектам Исламской республики.

Не исключено, что предстоящий этап может стать предпоследним на пути к полному свертыванию Ираном соблюдения ядерной сделки.

В начале октября официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявил, что Тегеран через три месяца может полностью прекратить выполнение обязательств по СВПД.

В интервью государственному телевидению он сказал, что только два этапа остались Ирану на пути к полному сворачиванию его обязательств по ядерной сделке, если европейцы не выполнят требований Тегерана.

"Как только на атомном объекте в Фордо будет запущен процесс обогащения урана и число центрифуг возрастет, у Ирана практически больше не останется обязательств по СВПД, и сохранятся лишь вопросы мониторинга", - цитировали иранские СМИ Камалванди.

Теги: #свпд #обязательства #сокращение #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:14 02.11.2019
Действия США, связанные с введением санкций в отношении Ирана, ведут к развитию терроризма - первый вице-президент Ирана

Действия США, связанные с введением санкций в отношении Ирана, ведут к развитию терроризма - первый вице-президент Ирана

03:38 26.10.2019
США вводят "безопасные" правила торговли с Ираном гуманитарными товарами

США вводят "безопасные" правила торговли с Ираном гуманитарными товарами

07:58 25.10.2019
Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

Западные страны призвали Турцию защищать гражданское население на северо-востоке Сирии

21:49 21.10.2019
Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран сделает "некоторые вещи"

Трамп пригрозил Ирану ударом, если Тегеран сделает "некоторые вещи"

15:03 11.10.2019
Нефть подорожала на новости об атаке на иранский танкер

Нефть подорожала на новости об атаке на иранский танкер

23:11 08.10.2019
В Италии решили сократить примерно на треть число парламентариев

В Италии решили сократить примерно на треть число парламентариев

17:58 01.10.2019
Брата президента Ирана приговорили к пяти годам по обвинению в коррупции

Брата президента Ирана приговорили к пяти годам по обвинению в коррупции

13:04 29.09.2019
Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

09:57 26.09.2019
Трамп запретил въезд в США официальным представителям Ирана и Венесуэлы

Трамп запретил въезд в США официальным представителям Ирана и Венесуэлы

06:34 24.09.2019
Трамп не видит необходимости в посредничестве Макрона по Ирану

Трамп не видит необходимости в посредничестве Макрона по Ирану

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах

Члены комитета Рады по нацбезопасности и обороне убедились в обеспечении безопасности местных жителей и необходимых условий для военных ООС в Золотом

Боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский пообещал, что заказчики нападения на Гандзюк будут найдены и наказаны

Акция "Год без Кати" проходит в Киеве под Офисом президента, в ней участвует отец активистки

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака

Зеленский поручил до конца года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

Киев предложил Брюсселю несколько новых инициатив – Кулеба

Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

Кулеба: кто бы что не останавливал, анбандлинг состоится

Постпред США в ЕС выступил в Конгрессе по совету Трампа

Сопредседатели Консультационного комитета президентов Украины и Польши определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества

Меркель в юности мечтала проехать по Америке на машине под музыку Брюса Спрингстина

ЕС приветствует амбициозные реформы в Украине и напоминает о необходимости их сопровождения инклюзивным законодательным процессом – Комитет ассоциации

Заммэра Ужгорода организовал масштабные махинации с коммунальной землей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА