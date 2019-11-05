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23:56 05.11.2019

Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака

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Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Эндрю Романа Мака

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником (по согласию) руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, сообщает пресс-служба президента.

Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области M&A, корпоративного и антимонопольного права, compliance, законов FCPA и UK Bribery Act, рынков капитала и государственного регулирования.

Он имеет опыт координации трансграничных споров, а также консультирования украинских компаний и компаний из стран СНГ по вопросам взаимодействия с партнерами в США.

Эндрю Роман Мак имеет свидетельство адвоката в Украине и США. Член Американской ассоциации адвокатских образований и Украинско-американской ассоциации юристов.

Юридическая фирма Asters была основана в 1995 году под названием "Шевченко, Дидковский и партнеры" и в результате ребрендинга в 2008 году переименована в "Астерс".

В 2010 году издание Kyiv Post назвало Эндрю Романа Мака одним из наиболее влиятельных иностранцев в Украине.

Теги: #зеленский #украина #советник
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