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23:42 05.11.2019

Зеленский поручил до конца года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

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Зеленский поручил до конца года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

 Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость до конца 2019 ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства. Соответствующее задание Владимир Зеленский поставил перед министром развития громад и территорий Украины Аленой Бабак", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины во вторник вечером.

Зеленский заявил о необходимости перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов.

"Президент Украины поставил задачу министру юстиции Украины Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Денис Малюська должен до конца июня 2020 году обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата" – подытожили в ОП.

Теги: #зеленский #строительство #коррупция #украина
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