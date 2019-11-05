Зеленский поручил до конца года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере архитектурно-строительного контроля и градостроительства, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость до конца 2019 ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства. Соответствующее задание Владимир Зеленский поставил перед министром развития громад и территорий Украины Аленой Бабак", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины во вторник вечером.

Зеленский заявил о необходимости перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов.

"Президент Украины поставил задачу министру юстиции Украины Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ. Также Денис Малюська должен до конца июня 2020 году обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата" – подытожили в ОП.