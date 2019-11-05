Киев предложил Брюсселю несколько новых инициатив – Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба утверждает, что в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС Киев выступил с новыми инициативами, которые были положительно встречены европейскими партнерами.

"Мы выступили с несколькими инициативами и удовлетворены тем фактом, что европейские партнеры отнеслись к ним позитивно и высказали готовность над ними работать", - сказал он журналистам во вторник в Брюсселе по окончании заседания Комитета.

В частности, по его словам, речь идет о новом дополнении к Соглашению об ассоциации в сфере юстиции, об углублении секторальной интеграции в сфере энергетики и цифровом рынке. "Мы также предложили ЕС начать официальный диалог в отношении кибер-безопасности, изменения климата и подчеркнули, что тема, которую новая Европейская комиссия определила для себя приоритетной – а именно так называемое европейское зеленое соглашение, также важна для Украины, и мы готовы принимать участие в достижении ее целей. Таким образом мы пытаемся сделать повестку дня отношений с ЕС еще более амбициозным, продолжить курс интеграции. Европейская интеграция продолжается и приобретает новую скорость", - заверил Кулеба.

Кроме того, украинская сторона представила свое "видение децентрализации и европейской интеграции путем создание офисов европейской интеграции во всех регионах Украины".