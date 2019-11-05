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22:38 05.11.2019

Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

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Волкер заявил конгрессменам, что был озадачен разговором 25 июля Трампа и Зеленского

 Экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер при даче показаний в Конгрессе в связи с импичментом президента США Дональда Трампа заявил, что телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля производил обескураживающее впечатление, сообщает телеканал CNN.

Волкер пояснил, что по прочтении записи разговора двух президентов он был удивлен, поскольку не ожидал, что в беседе возникнет тема семьи Байденов и расследования их деятельности.

"Когда вы просите президента Украины работать с генпрокурором США по этому делу и все это изучить, то, как вы видите, и как это и случилось, (такое развитие событий - ИФ) производит взрывной эффект в нашей (США - ИФ) внутренней политике", - сказал Волкер, согласно стенограмме, выдержки из которой цитирует CNN.

По его словам, такой запрос со стороны Трампа может оказать влияние на другие аспекты отношений США и Украины.

"Это вновь создает проблемы со всем, чего мы пытаемся сделать для развития двусторонних отношениях, для укрепления нашей поддержки Украины, для укрепления позиций против России. А теперь все это забуксовало с внутренними политическими распрями в США, с внутренними политическими событиями, которые бросают тень на (отношения с Украиной - ИФ). И я думаю, это крайне неудачно для нашей политики в отношении Украины", - отметил он.

В понедельник три комитета палаты представителей США опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента президента США. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

Во вторник комитеты также опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и Волкера.

Теги: #сша #трамп #разговор #волкер
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