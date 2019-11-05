ЕС приветствует амбициозные реформы в Украине и напоминает о необходимости их сопровождения инклюзивным законодательным процессом – Комитет ассоциации

Киев и Брюссель обсудили состояние реформ в Украине, скорость и эффективность которых «должны идти рука об руку с инклюзивным законодательным процессом», отмечает в сообщении пресс-секретаря по вопросам внешней политики и политики безопасности Европейского Союза Майи Косьянчич, распространенном во вторник в Брюсселе по окончанию заседания 5-го Комитет ассоциации ЕС-Украина.

"ЕС приветствовал обновленную и амбициозную инициативу реформ, которая отражает ожидания граждан Украины, особенно в области верховенства права и борьбы с коррупцией, а также экономические проблемы, которые напрямую влияют на повседневную жизнь в Украине. ЕС признал ожидания достижения быстрых результатов, но напомнил, что скорость и эффективность должны идти рука об руку с инклюзивным законодательным процессом", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЕС высоко оценил "значительный прогресс, достигнутый за последние месяцы во многих областях". "В частности, была подчеркнута важность прогресса в реформировании судебной системы, в том числе прокуратуры и Службы безопасности. Были обсуждены меры по улучшению инвестиционного климата, а также усилия по ускорению прогресса, где это необходимо", - детализировали в документе.

В ЕС выразили уверенность, что Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, представляет собой "дорожную карту для реформ и продолжения политической ассоциации Украины и экономической интеграции с ЕС".

ЕС напомнил также о важной роли, которую играет активное гражданское общество в Украине.

Также ЕС подтвердил свою неизменную поддержку реформистских усилий Украины, в том числе посредством технической и финансовой помощи, напомнив, что пакет помощи ЕС в размере 15 млрд евро, которые были выделены с начала 2014 года, является беспрецедентным для любой третьей страны и связан с продолжающимися реформами в ключевых областях, таких, как децентрализация и реформа государственного управления.

"ЕС также использовал эту возможность, чтобы подтвердить поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и остается приверженным своей политике непризнания, в том числе посредством ограничительных мер", - вновь подтвердила позицию Брюсселя Косьянчич.

Кроме того, ЕС приветствовал "расширение взаимодействия с восточной Украиной". "ЕС приветствовал неизменную поддержку Украиной устойчивого и мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и усилия, предпринятые ею для полного осуществления Минских соглашений, и призвал Россию и вооруженные формирования, которые она поддерживает, действовать аналогичным образом", - констатируется в сообщении.

В ходе заседания Комитета Киев и Брюссель обсудили выполнение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС и подготовку к Совету ассоциации, который должен состояться в ближайшие месяцы. Это была первое заседание Комитета ассоциации после президентских и парламентских выборов в Украине, которое предоставило возможность для обмена мнениями с представителями нового правительства Украины.

Делегации возглавляли вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба и заместитель управляющего директора Внешней дипломатической службы ЕС по Европе и Центральной Азии Люк Девинье (Luc Devigne).