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20:12 05.11.2019

ВАКС рассмотрит в среду по сути дело Труханова о декларировании недостоверной информации

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ВАКС рассмотрит в среду по сути дело Труханова о декларировании недостоверной информации

Высший антикоррупционного суд (ВАКС) назначил на 6 ноября рассмотрение по сути дела об обвинении мэра Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации.

"Завтра, 6 ноября, Высший антикоррупционный суд начнет судебное рассмотрение дела по обвинению мэра Одессы по сути", - сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Фейсбуке.

Так, заседание состоится в 10:00 по адресу проспект Победы, 41.

Как сообщалось, по информации НАБУ, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларацию 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларацию 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 мэру Одессы сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы НАБУ также установили факты незаконного обогащения Одесского городского головы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов. Дело по этому эпизоду закрыто в соответствии с решением Конституционного суда.

3 мая 2019 чиновнику открыли материалы следствия для ознакомления.

14 июня в Приморский районный суд г.Одесса направлен обвинительный акт относительно Труханова.

23 октября ВАКС назначил на 1 ноября подготовительное судебное заседание в деле по обвинению Труханова в декларировании недостоверной информации.

Теги: #суд #труханов #вакс
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