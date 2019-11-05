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19:13 05.11.2019

В Ивано-Франковской области горела церковь ПЦУ

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В Ивано-Франковской области горела церковь ПЦУ

В селе Манява Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар церкви, которая была построена в 1819 году, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"5 ноября в 14:40 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №4 пгт Богородчаны поступило сообщение о том, что в селе Манява Богородчанского района возник пожар церкви Покрова Пресвятой Богородицы, 1819 года застройки (ПЦУ)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляла 50 м.кв. В 15:05 пожар был локализован, а в 15:42 - ликвидирован, пострадавших нет.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных было спасено имущество и здание церкви. Причина возникновения пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

Теги: #церковь #ивано_франковская_область #пожар
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